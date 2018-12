Mirabelli a TL: "Ronaldo? Con questa proprietà avrebbe giocato matematicamente al Milan. Molte situazioni erano già definite"

Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di TeleLombardia, è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo e della possibilità del trasferimento al Milan: “Dato che è un argomento delicato, è antipatico parlarne. La verità è quella che si è detta. Non ci siamo contraddetti. C’era una possibilità, noi l’abbiamo affrontata. In modo delicato ho detto che abbiamo lasciato stare. Quando abbiamo capito che i numeri non lo permettevano ci siamo fermati. Non eravamo pazzi. Illusi? Non ci siamo illusi. Posso assicurare che se ci fosse stata la proprietà attuale, Ronaldo avrebbe giocato al Milan, matematicamente. Mi ero fatto delle convinzioni. Avevamo definito un po’ tutte le situazioni, anche l’ingaggio. Ronaldo ci ha detto: 'l'Europa League non l'ho mai vinta e vincerò anche quella'.La mia garanzia personale era che nel momento in cui Berlusconi dà il Milan a Yonghong Li ero tranquillo, stiamo parlando di uno degli uomini più importanti al mondo, d’Italia, con grandi avvocati che hanno valutato chi fosse l’acquirente. Fassone è stato così responsabilità di fermare l’operazione dopo aver verificato i conti.