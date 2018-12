Mirabelli a TL: "Yonghong Li? Assurdo che tutto sia saltato per 10 milioni. Ha perso tutto quando avrebbe potuto anche guadagnare dalla cessione del club"

Massimiliano Mirabelli, dagli studi di TeleLombardia, ha parlato così di Yonghong Li: “Al di là dell’idea che ciascuno di noi si può fare, ognuno di noi era traballante quando dovevano arrivare i bonifici, queste domande sono da fare ad altri. Io sono troppo piccolo per parlare di queste cose. Alla fine, neanche se lo raccontassi a mia figlia mi crederebbe, dopo tutti i bonifici arrivati la situazione precipita per un bonifico di dieci milioni. Non so perché questo sia successo. Fino a quando ci sono stato non è mai mancato nulla. Alla fine, ci dicevano che le scadenze erano state rispettate. La cosa assurda sono state le ultime ore prima di sapere se i soldi del rimborso a Elliot ci fossero o meno. Nei giorni precedenti, c’erano cordate importanti che volevano rilevare il Milan. L’assurdità è pensare che uno al posto di perdere tutto può cedere e guadagnarci addirittura”