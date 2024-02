Mirabelli: "Se Calhanoglu fosse rimasto i punti di distacco tra Milan e Inter sarebbero ribaltati"

In occasione del compleanno di Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan e da tre stagioni all'Inter, è stato intervistato da Tuttosport colui che lo portò in Italia, in rossonero, Massimiliano Mirabelli. Il dirigente ha paralto così del suo rapporto con il calciatore turco: "Lo sento ancora affettuosamente. Mi chiama "father", papà, visto che sono stato importante per la sua carriera, il suo padre calcistico. Non l’avessi portato al Milan, avrebbe forse rischiato di perdersi. In rossonero ha fatto tanto, tanto, tanto bene. Oggi ha ritrovato una collocazione tattica, in un sistema di gioco più congeniale. Al Milan ha ricoperto tanti ruoli e fu protagonista"

Poi Mirabelli tira una stoccata al Milan: "Lui è uno che fa la differenza. Quei punti di distacco che ci sono adesso tra Inter e Milan, forse sarebbero stati ribaltati se Calha fosse rimasto. I rossoneri devono mordersi le mani per quanto accaduto"