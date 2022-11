MilanNews.it

Al Brianteo di Monza sta andando in scena la gara Monza-Bologna, che chiude questo dodicesim turno di campionato. In tribuna è presente anche Antonio Mirante, portiere rossonero e grande amico dell'allenatore biancorosso. Con lui allo stadio anche l'altro ex Milan Antonelli.