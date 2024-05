Mirante: "Ibra si è approcciato a noi con grande umiltà e responsabilità. A Leao manca un po' di fame e di continuità"

Antonio Mirante, intervenuto a Radio TV Serie A, ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic, Leao e Maignan:

Su Ibrahimovic. "Ci sono calciatori come lui che hanno un carisma e un'aura che lo precedono. È un ragazzo super intelligente e che capisce di calcio. Si è approcciato a noi con grande umiltà e responsabilità, fino a poco tempo fa giocava con noi. Io ho la sensazione che sia molto competente anche se io non conosco le dinamiche dirigenziali".

Su Rafa Leao. "A Leao manca un po' di fame e di continuità, serve che non si accontenti quando fa partite incredibili come con il Paris Saint Germain; questa penso sia l'unica cosa che gli manca, per il resto è un giocatore incredibile".

Sui portieri più forti. "Maignan e Donnarumma sono portieri molto forti, diversi, ma con grande talento. Gigio ha fatto la fortuna dell'Italia e sicuramente la farà ancora. Mike è un professionista incredibile, un portiere totale che nei prossimi anni è destinato a migliorare ancora; il suo carisma si percepisce solo guardandolo. Nello spogliatoio sai che c'è, trasmette certezza e questa qualità è indispensabile per il suo ruolo".