Mirante: "Il resto della stagione? Ci divertiremo se..."

vedi letture

Antonio Mirante ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita di Milan-Cagliari 4-1, match che ha regalato al Milan i quarti di Coppa Italia. Ecco le riflessioni di Mirante, partendo dalla gran parata in avvio: "Su quel calcio d'angolo potevamo soffrire se avessimo preso gol, è stato un buon intervento e credo che da lì la squadra abbia trovato le giuste soluzioni, anche individuali, soprattutto nei giovani che devono darci una mano. Noi dobbiamo metterci a disposizione loro. Il passaggio del turno è importante, la Coppa Italia per noi conta tanto".

Sul resto della stagione: "Ci divertiremo se vinceremo e faremo grandi prestazioni, con un percorso di crescita per tutti, ognuno deve mettere del suo, anche i giovani. Sono bravi ragazzi e per il Milan sono una risorsa. È giusto dargli merito e prenderli un po' in giro, Chaka pagherà qualcosa per il gol (ride, ndr). Le chance se le sono meritate, l'allenatore si fida di loro e noi ci fidiamo di loro, penso sia una grande dimostrazione questa".