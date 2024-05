Mirante: "Maignan è una persona molto equilibrata, di grande personalità ma anche molto sensibile"

Nel terzo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato intervistato il portiere rossonero Antonio Mirante, che nell’ultimo match della stagione contro la Salernitana ha salutato insieme a Giroud, Kjaer e Caldara. Qui le sue dichiarazioni su Mike Maignan.

Su Maignan: “Mike è un pugile, ha la concentrazione di un pugile e ha il fisico di non so che animale… È forte, veloce, elastico. La parata che ha fatto a Verona dove finisce così con le gambe larghissime, io a guardarlo mi sono fatto male mentre lui si è alzato e ha detto che non forse aveva qualcosa, ma non aveva niente. È un atleta incredibile abbinato a delle qualità mentali assurde, un portiere di assoluto livello che ad oggi metto nei primi 3 del mondo. Nonostante il nostro ruolo sia un ruolo di reazione, dove comunque tu devi reagire a tante cose, lui sa che deve agire in un certo modo per prepararsi a reagire in un certo modo. È una persona molto equilibrata, di grande personalità ma anche molto sensibile sia nel nostro gruppo che con gli altri ragazzi. Sa stare bene in gruppo”.