Mirante: "Sportiello mi ha stupito per come è entrato contro il Newcastle all'85esimo..."

Nel terzo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato intervistato il portiere rossonero Antonio Mirante, che nell’ultimo match della stagione contro la Salernitana ha salutato insieme a Giroud, Kjaer e Caldara. Qui le sue dichiarazioni su Marco Sportiello.

Su Sportiello: “Lo conoscevo come portiere, mi ha sorpreso per la simpatia, è un pazzo totale. Pazzo nel senso buono. Mi ha sorpreso come è entrato nella partita di Champions all’85esimo… uno pensa che il secondo portiere deve fare quello, essere pronto appena si fa male il primo. C’è un abisso tra il dire e il fare, e devo essere sincero: è una cosa che gli invidio. E non perché se un domani magari dovessi entrare all’improvviso forse farei male, ma proprio per questa capacità che lui ha avuto. Questo è sintomo di grande allenamento, di grandi certezze”.