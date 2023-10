Mirante titolare, le parole del suo ex allenatore Franco Colomba

vedi letture

Nella partita di domani sera tra Milan e Juventus, il titolare in porta del Milan sarà Antonio Mirante, portiere di 40 anni che forse mai si sarebbe aspettato una titolarità in un match così importante di Serie A. Tuttosport ha sentito alcuni dei suoi ex allenatori, tra cui Franco Colomba che lo ebbe orami 13 anni fa al Parma e che ne ha parlato così, a mo' di rassicurazione: "Antonio è un tipo speciale, un ragazzo riflessivo che non ha in apparenza le reazioni di un portiere, ma è un portiere di qualità. È uno che ragiona, questo fa di lui uno che a 40 anni è ancora lì, altrimenti non sarebbe così. Con me ha fatto sempre bene, non mi meraviglia che anche oggi possa essere utile. Non è di certo uno sprovveduto, anzi.

Quando un allenatore battezza un giocatore come positivo, che giochi o meno, questo risulta prezioso. Mirante è un grande lavoratore, uno che trova sempre le motivazioni anche grazie alla sua umiltà"