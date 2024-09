Mirkovic: "Pavlovic? E' un mix tra Chiellini, Stam e Vidic"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Zoran Mirkovic, ex difensore di Juventus e Atalanta e ex allenatore di Strahinja Pavlovic al Partizan Belgrado, ha paragonato il nuovo difensore rossonero ad alcuni grandi ex centrali: "A chi lo paragono? Lui è un mancino, per questa mi verrebbe da dire Chiellini. Ha però qualcosa pure di Stam e di Vidic. E' un mix di gente forte".

In merito a chi potrebbe essere il suo compagno di reparto ideale al Milan, Mirkovic ha invece spiegato: "Qui si può aprire una bella discussione. Credo che l'importante sia creare una coppia di centrali che si capisca al volo. Abbiamo parlato di Chiellini, ecco, pensi a quanto era forte con Bonucci. Pavlovic dovrà avere la stessa testa e gli stessi obiettivi del suo compagno di squadra".