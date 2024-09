Mirkovic sulla Serie A: "Juve e Milan possono contendere lo scudetto all'Inter che però resta la favorita"

Zoran Mirkovic, ex difensore di Juventus e Atalanta e ex allenatore di Strahinja Pavlovic al Partizan Belgrado, ha detto la sua a Tuttosport sul campionato di Serie A iniziato da poche settimane. Ecco le sue parole: "La Juventus? La scorsa stagione in casa bianconera è stata turbolenta, non buona. Adesso è cambiato l'allenatore e sono arrivati tanti nuovi giocatori. Si vede che le cose sono diverse. La difesa è molto dura, ma c'è ancora qualche problema in fase realizzativa. La squadra migliorerà, sicuramente. La Juve e il Milan potranno contendere il titolo all'Inter che però resta la favorita visto che è rimasta la stessa squadra che ha vinto il torneo pochi mesi fa. Sarà un campionato interessante. L'Atalanta è partita male, ma potrà arrivare comunque in una buona posizione".

Sulle italiane in Champions League, l'ex bianconero ha invece dichiarato: "Il nuovo format è interessante e particolare, dobbiamo scoprire cosa succederà. Credo però che le squadre italiane possano fare bene. Non siamo ancora ai livelli degli anni '90 ma stagione dopo stagione la qualità generale della A si sta alzando".