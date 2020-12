Miura: “Ibrahimovic può arrivare a giocare a 50 anni”

In campo ancora a 53 anni. È Kazuyoshi Miura. L'ex attaccante del Genoa ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic: "Se mi chiedessero quale sia il mio segreto? Non c'è un segreto. Quello che fa la differenza è prendere cura del proprio corpo, allenarsi bene e non perdere passione e motivazione. Naturalmente ho vissuto alti e bassi, negli ultimi anni non ho sempre avuto la possibilità di giocare con continuità. La passione, però, è sempre la stessa. Un esempio? Anche se sembra difficile crederci, quando non sono titolare mi mordo le labbra esattamente come agli inizi della mia carriera. Vado avanti perché l’ambizione di giocare non diminuisce mai. CR7 e Ibra possano giocare fino a cinquant’anni e magari superarmi in futuro? Sì, ma non sono preoccupato. Perché se dovesse succedere non so se sarei ancora vivo per vederlo".