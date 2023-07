MLS e Arabia stanno cambiando il calcio? Furlani chiaro: "Non può essere una cosa negativa per noi"

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato una intervista in spagnolo presso gli studi di Ahora o Nunca ESPN, televisione statunitense di lingua spagnola.

Cosa pensi della MLS e dell’Arabia Saudita e come si propone il Milan?

“Questo tipo di campionati sono un nuovo contenuto per i tifosi. Ci sono fondi che investono nello sport e questo non puó essere una cosa negativa per noi, perché investire nell’industria aiuta l’industria dello sport a crescere. Ci sono nuove idee che ci aiutano a capire come fare le cose in modo diverso. Io non ci vedo nulla di negativo”.