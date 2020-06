Dopo l'indecisione iniziale, dovuta all'emergenza Coronavirus, ora è ufficiale: la MLS ripartirà l'8 luglio e terminerà l'11 agosto. Il campionato americano, in particolare, sarà in parte rivoluzionato: le 54 partite da disputare, infatti, si giocheranno a Disney World in Florida dove è presente il complesso sportivo ESPN Wide World of Sports Complex.