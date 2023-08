MN - A. Di Gennaro: "Il Milan deve ambire allo Scudetto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Di Gennaro, attualmente opinionista televisivo ed ex vice allenatore rossonero (2001).

A quali obiettivi stagionali può ambire il Milan di Pioli?

“Io credo che il Milan debba ambire allo scudetto. E in Champions non dimentichiamoci che l’anno scorso è arrivata in semifinale. È un risultato che sicuramente può ripetere e migliorare. Io partirei con queste ambizioni. Quando si parla di Milan, si parla sempre e solo di contesto top”.