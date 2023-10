MN - A disposizione Nava, Bartoccioni e Jimenez dalla Primavera. Assente Bartesaghi

La Primavera del Milan è protagonista, in un certo senso, in queste ore di vigilia della sfida tra Milan e Juventus. Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Davide Bartesaghi che non sarà a disposizione per la partita di stasera ma al suo posto subentrerà in panchina lo spagnolo Alex Jimenez. In panchina ci saranno anche due portiere giovanissimi: uno è Lapo Nava che, di fatto, è il quarto portiere della prima squadra ma è ancora giovanissimo. L'altro è Andrea Bartoccioni, estremo difensore della Primavera di Abate.