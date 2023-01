MN - Abate: "Noi lavoriamo per portare i giovani in prima squadra"

© foto di Gianluigi Torre

Al termine di Milan Primavera-Napoli 2-2, mister Ignazio Abate si è fermato ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni sul percorso dei calciatori più giovani: "Bisogna distinguere i giocatori più bravi e meno bravi. E' chiaro che quando ci sono uno o due anni di differenza la fisicità è diversa. Ma se i più giovani non giocano non fanno esperienza. Noi lavoriamo per portare i giovani in prima squadra. I ragazzi bravi devono giocare sempre, non dobbiamo avere paura a metterli in campo. Andiamo avanti così, sperando di risalire la classifica. Sono molto orgoglioso".