MN - Abate su Cuenca: "Per le qualità che ha può fare sia il trequartista che giocare largo a destra"

Abate su Cuenca: "Per le qualità che ha può fare sia il trequartista che giocare largo a destra"

Tra i punti di forza della Primavera rossonera c'è Hugo Cuenca. In merito alla sua posizione in campo, Ignazio Abate ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it dopo lo 0-0 contro la Roma: "Per le qualità che ha può fare sia il trequartista che giocare largo a destra. In questo momento forse fa meglio a destra, non perchè in mezzo non può giocare, ma perchè deve migliorare molto nei tempi di gioco e la posizione del corpo quando riceve palla. Cuenca ha qualità importanti, spero che ci darà una grandissima mano e che potrà andare in prima squadra".

Questi i numeri stagionali di Cuenca con la Primavera:

NUMERO PRESENZE IN CAMPIONATO: 14

NUMERO PRESENZE IN YOUTH LEAGUE: 5

NUMERO PRESENZE IN COPPA ITALIA: 2

GOL: 3

ASSIST: 3