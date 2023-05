MN - Abbiati: "Se il Milan centra la Champions allora è una stagione positiva. Nessuno si aspettava una Semifinale"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Christian Abbiati ha parlato a margine della decima edizione del “memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews.it:

Un pensiero sulla stagione del Milan: “Se il Milan dovesse riuscire a centrare la Champions League penso comunque che sia una stagione da 8 perché nessuno mai si sarebbe aspettato che questa squadra arrivasse ad una Semifinale di Champions. È normale che perdere contro l’Inter in un derby può far diminuire il valore della stagione agli occhi degli altri però secondo me hanno comunque fatto un’ottima stagione”.

Su Leao: “È il fuoriclasse della squadra, sicuramente. Quando ti manca il fuoriclasse ti manca qualcosa. Rafa è quello che finalizza, poi dietro c’è un lavoro di squadra veramente importante. Come ho sempre detto società ed allenatore in questi anni hanno fatto un ottimo lavoro”.

Cosa è mancato al Milan nel derby? “Sicuramente l’approccio nei primi minuti. Nel 2003 erano due rose sicuramente diverse, comunque penso che la rosa dell’Inter in questo momento sia superiore a quella del Milan”.

Su Maignan: “Come ho sempre detto, non lo conoscevo e ha stupito anche me. Ottimissimo portiere, credo che in questo momento sia uno dei più forti assieme a Courtois”.

Cosa ti colpisce a livello tecnico? “Al giorno d’oggi giocare con i piedi è fondamentale, anche il portiere dell’Inter non lo sta facendo male. La cosa nuova è essere il primo ad impostare il gioco ed in una squadra che vuole vincere è importante”.

Secondo te Maignan è il più forte portiere della storia del Milan? “Sai, se si giudica un portiere per una stagione o due stagioni allora ti dico di sì. Stare al Milan tantissimi anni come hanno fatto tanti altri portieri è la cosa più difficile, quindi penso che ci sia ancora del tempo per giudicare. C’è stato Donnarumma, Giovanni Galli, Sebastiano Rossi, Dida. Il Milan ha sempre avuto grandi portieri”.

Cosa manca al Milan per fare il salto di qualità: “Forse una panchina già più lunga potrebbe essere un qualcosa”.

Invece Pioli? “Non ho mai fatto l’allenatore quindi non giudico il lavoro di Pioli. Quello che vedo da fuori è che secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, non dimentichiamoci che l’anno scorso il Milan ha vinto il campionato e quest’anno è arrivato in Semifinale di Champions”.