MN - Abbiati: "Un derby stracittadino in semifinale di Champions è molto bello"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Christian Abbiati, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche del derby di Champions che vedrà opposte Milan e Inter in semifinale: "Quando arrivi ad un certo punto in Champions League non cambiava più di tanto, comunque eravamo a giocarcela fino alla fine noi, Juventus, Real Madrid e Inter. Il derby, ovviamente, era qualcosa di più. Ora è facile parlarne perché quell'anno è andata bene, ma è una cosa molto bella un derby stracittadino in semifinale di Champions League".