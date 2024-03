MN - Abodunrin: "Non ho dubbi che Chukwueze abbia le potenzialità per eccellere al Milan"

vedi letture

Per commentare i primi mesi di Samuel Chukwueze nel Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato chi lo ha visto da vicino per anni, il collega nigeriano Morakiyo Abodunrin di The Nation, nonché ex dipendente della federazione nigeriana quando il rossonero era una giovane promessa dell'Under 17, con cui ha vinto il Mondiale di categoria.

Cosa è cambiato rispetto al Villarreal?

"Come ho detto prima, giocare in Italia è qualcosa di diverso per qualsiasi giocatore proveniente da altri campionati. Chukwueze ama giocare con la palla, ha uno stile offensivo sull'ala e difficilmente i difensori avversari in Serie A gli concedono libertà. Un dettaglio che va considerato è che Chukwueze era fuori per infortunio pochi mesi dopo il suo arrivo al Milan. Inoltre, Pioli ha un'altra opzione in Christian Pulisic che ha giocato bene nella stessa posizione di Chukwueze. Ma come ha ammesso lo stesso Chukwueze dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A contro il Verona, è sempre pronto a dare il massimo ogni volta che verrà chiamato in causa".

È un giocatore da Milan?

"Non ho dubbi che abbia le potenzialità per eccellere al Milan. Inoltre ha un contratto fino al 2028 e ha il termpo per dimostrare il suo valore. Una volta che l'allenatore troverà il modo di utilizzarlo anche in mezzo ad altri giocatori di talento, Chukwueze farà bene con i rossoneri. Credo sia destinato a crescere bene, naturalmente infortuni permettendo. Dategli modo di superare la fase d'adattamento iniziale e dimostrerà quanto sia da Milan".