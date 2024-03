MN - Abodunrin: "Spesso si sottovaluta un aspetto nella valutazione di Chukwueze..."

Per commentare i primi mesi di Samuel Chukwueze nel Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato chi lo ha visto da vicino per anni, il collega nigeriano Morakiyo Abodunrin di The Nation, nonché ex dipendente della federazione nigeriana quando il rossonero era una giovane promessa dell'Under 17, con cui ha vinto il Mondiale di categoria

Domenica è arrivato il primo gol in Serie A di Chukwueze. Si aspettava queste difficoltà nell'impatto al calcio italiano?

"Non esattamente, perché non proveniva da un campionato di basso livello ma da LaLiga, mettendosi peraltro in mostra con il Villarreal. Nessuno avrebbe pensato che ci sarebbero voluti mesi prima di vederlo segnare il suo primo gol in A col Milan. Conosco molto bene il vostro campionato e il Milan è uno dei club che più ammiro, quindi sono consapevole di quanto possa essere difficile ambientarsi e giocare in un torneo così difficile. Spesso si sottovaluta il fatto che Chukwueze non sia un attaccante bensì ma un'ala, quindi non possiamo giudicarlo davvero in base al numero di gol segnati finora".