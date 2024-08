MN - Abraham ha raggiunto la squadra nel ritiro a Roma e questa sera partirà dalla panchina

In vista dell'imminente gara di questa sera contro la Lazio, il nuovo arrivo in casa Milan, Tammy Abraham ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma. Il centravanti inglese stasera all'Olimpico sarà in panchina e potrà essere una soluzione in più per Fonseca che pensa ad una formazione rivoluzionata (CLICCA QUI)

Di Antonio Vitiello