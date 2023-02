MN - Abrahams (TalkRadio) su Tottenham-Milan: "Penso che gli Spurs abbiano le carte in regola per vincere 2-0"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il noto giornalista inglese di TalkRadio Ian Abrahams ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.

Ian, lei segue il Tottenham da vicino. Come vede il ritorno a Londra dopo lo 0-1 a San Siro?

"Penso che il Tottenham abbia le carte in regola per vincere 2-0 al ritorno. I motivi? Hanno Kane che è un goleador magnifico, uno dei più forti attaccanti del panorama mondiale. Poi oltre a lui davanti ci sono Kulusevski, Richarlison, Heung-Min Son... e ciò mi fa pensare che segneranno almeno due gol in casa. Anche perché in generale ogni squadra fa meglio nel proprio stadio che in trasferta."