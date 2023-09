MN - Accomando: "Jovic? Il Milan lo segue da qualche anno. Può tornare ad essere un giocatore importante"

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Un parere Jovic?

"Un acquisto last minute, arrivato dopo diverse trattative che non si erano concretizzate nelle ore precedenti. Forse manca qualcosa lì al Milan, in avanti. Un attaccante diverso a Giroud e anche rispetto a Taremi, ma è un giocatore che il Milan insegue da tre o quattro anni: può essere per il serbo la giusta occasione per tornare a essere un giocatore importante"