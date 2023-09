MN - Accomando: "Mercato del Milan da 8.5/9. Ricordiamoci che era cominciato con gli addii di Maldini e Tonali"

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Un giudizio generale sul mercato rossonero?

"Il Milan possiamo tranquillamente definirla come la regina di questo mercato. Ricordiamo tutti che era cominciata con l'addio turbolento di Maldini e Massara, con la cessione di Sandro Tonali e il rifiuto di Marcus Thuram. Poi il Milan ha iniziato a investire quegli 80 milioni (incassati grazie a Tonali, ndr) e qualcosa in più. Sono stati acquisti mirati e anche di un certo spessore internazionale, che stanno già dando un contributo importante alla squadra di Stefano Pioli. Un mercato da 8.5/9"