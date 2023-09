MN - Accomando: "Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek sono già fondamentali. Forse su Jovic..."

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Cosa è mancato per il 10?

"Forse serviva una maggiore tranquillità nell'andare a prendere il vice-Giroud. L'operazione Jovic si è sbloccata solo alla fine. Per quanto riguarda le altre operazioni è un mercato positivo: basti pensare a Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders che sono già fondamentali nello schieramento di Pioli"