MN - Accomando su Pulisic: "Aveva bisogno di questo progetto, ha già iniziato a fare la differenza. Occhio anche a Chukwueze e Okafor"

vedi letture

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Che ne pensi dell'acquisto di Pulisic?

"Forse l'americano aveva bisogno di questo tipo di progetto per tornare a sentirsi un giocatore davvero importante. E ha fatto già la differenza in queste prime tre giornate di campionato. E occhio che ancora non abbiamo visto Okafor e Chukwueze che sono due giocatori di cui si parla davvero bene e due investimenti improtanti"