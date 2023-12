MN - Adams: "Con Leao, Pulisic e Chuk segnerei di più? Non posso criticare i miei compagni, lavoriamo per migliorare"

Si avvicina il calciomercato. Dal primo di gennaio ci sarà il consueto mercato di riparazione, e il Milan dovrà valutare le opportunità per rinforzare una rosa costruita bene in estate ma falcidiata dagli infortuni. A proposito di possibili acquisti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier e obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco a gennaio.

In area lei è molto forte sia di testa che con entrambi i piedi.... ma da sette partite non segna. Questo ha a che fare col fatto che riceve pochi palloni? Magari con Leão, Pulisic e Chuk ai lati le cose potrebbero migliorare....

"Non posso criticare i miei compagni. Abbiamo vinto l'ultima partita e devo essere il più positivo possibile. Però sì sono un attaccante d'area di rigore e ci stiamo lavorando per migliorare".