MN - Adams sulla Ligue 1: "Rispetto a dov'ero è di un altro livello, i difensori mi contrastano molto duramente. Ecco su cosa devo migliorare"

Si avvicina il calciomercato. Dal primo di gennaio ci sarà il consueto mercato di riparazione, e il Milan dovrà valutare le opportunità per rinforzare una rosa costruita bene in estate ma falcidiata dagli infortuni. A proposito di possibili acquisti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier e obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco a gennaio.

L'estate scorsa sei passato dai norvegesi del Lillestrøm al Montpellier in Ligue 1. Come ti stai trovando in Francia che è anche il campionato dell'ex ex rossonero Donnarumma?

"Fin qui tutto bene, il campionato e i giocatori in Ligue 1 sono top! E se la paragoniamo da dove vengo possiamo dire che questa lega è di un altro livello. La sfida maggiore? Siccome sono un attaccante molto fisico tutti i difensori vengono in maniera molto dura. Un aspetto su cui devo migliorare è il saper improvvisare per dominare gli avversari nel miglior modo possibile".