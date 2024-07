MN - Ag. Liberali: "La sera della partita contro il Rapid ha detto di essere molto contento però il vero momento sarà quello della Serie A"

Nel Milan dei giovani talenti è emerso a Vienna quello di Mattia Liberali. Tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo Under 17, il trequartista è stato già provato da Paulo Fonseca nel primo test della stagione. In molti scommettono sulla sua esplosione, per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con Stefano Antonelli che insieme a Ferdinando Guarino ne cura gli interessi.

Caratterialmente come definisce Mattia?

"Mattia non né uno di quelli che vuole stare al centro dell'attenzione a prescindere. Guarda tutto, osserva e ha l’intelligenza di gestire i momenti di volta in volta. Ascolta e non si fa sfuggire nulla. E ha idee chiare. La sera della partita contro il Rapid ha detto di essere molto contento però il vero momento sarà quello della Serie A. Pensate a 17 anni come è già focalizzato".

Che progetti ha il Milan per lui?

"Il Milan per lui ha grandi progetti e il club stesso è strutturato in modo che un talento come il suo possa emergere".

In che squadra lo vedremo?

"La sua categoria di competenza è la Primavera ma Mattia già sogna l’esordio in serie A con il Milan. E poi c’è Fonseca che per un giovane in rampa di lancio è l'ideale. Basti vedere la recente esplosione di Leny Yoro. Oltretutto questa stagione il Milan si fregia di avere l’Under 23 e potrebbe essere anche questo uno scenario plausibile durante la stagione".