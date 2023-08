MN - Al Milan serve un nuovo attaccante? Longhi: "Ci stanno lavorando"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Bruno Longhi, giornalista e saggista.

Giroud continua a segnare, nonostante i più sostengono che al Milan occorra una prima punta…

“E hanno ragione i più. Giroud sta per compiere 37 anni. In caso avesse problemi fisici - e non glielo auguriamo - ha bisogno di un ricambio all’altezza. Il Milan ci sta infatti lavorando”.