MN - Albert: "De Ketelaere pagato troppo, l'adattamento in Italia non è una passeggiata"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Philippe Albert, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sul costo del trasferimento di De Ketelaere al Milan. Una cifra, a suo giudizio, eccessiva: "Esattamente, soprattutto per un calciatore così giovane. Se vieni pagato così tanto ci si aspetta che fai subito la differenza. Ma non è semplice perché la Serie A è più tattica del campionato belga. Da noi in Jupiler Pro League aveva più libertà mentre in Italia ci sono meno spazi e tanto tatticismo. E per un giovane calciatore l'adattamento al vostro calcio non è una passeggiata".