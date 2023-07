MN - Albert su De Ketelaere: "L'anno prossimo sarà titolare e sfonderà"

MilanNews.it

Philippe Albert, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche di Charles De Ketelaere: "No, io credo che lui abbia tutte le qualità per farcela. Però psicologicamente e mentalmente per un giovane è dura lasciarsi alle spalle la famiglia, gli amici e nel suo caso la città di Bruges dov'è cresciuto. Ritrovarsi poi in un grandissimo club come il Milan non è mai facile. È stato pagato tanto e questo gli ha messo una pressione incredibile sulle spalle.

Ma Charles è ancora giovane e a volte per calciatori con il suo profilo ci vuole una stagione, una stagione e mezza per vederli sbocciare. Sono convinto che se rimarrà al Milan anche l'anno prossimo sarà titolare e sfonderà, tornando il giocatore che era a Bruges. Il club non gli ha mai negato l'appoggio a livello mentale e finanziario e lui ripagherà questa fiducia perché le qualità le ha".