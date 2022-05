MN - Albertini: "Milan da Scudetto? Dimostrazione che servono talento e altri fattori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, si è così espresso all’evento It’s Padel Time organizzato da Banca Generali presso l’Hotel Gallia di Milano, intercettato dai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan da Scudetto: “Lo scudetto ora come ora può perderlo solo il Milan. Qualche interista mi ricorda cosa hanno passato loro il 5 maggio 2001 per evocarlo. Io tocco ferro anche se non sono superstizioso. In questo momento il Milan, non per essere banali, ha la consapevolezza di andare a giocare partite importanti come sarà quella contro il Sassuolo. Già da 2/3 partite che hanno consolidato quelle che sono state tutte le attese. Personalmente mi preoccuperei se non dovessimo essere a Milano a festeggiare domenica. Il Milan non era nella griglia davanti a tutti ma questo è il bello degli sport di squadra, che si possono raggiungere degli obiettivi non solo con il talento ma anche con altri fattori. Questa è la dimostrazione come squadre importanti come il PSG non hanno ancora vinto la Champions League. Il Milan sono due stagioni più il post pandemia che ha un rendimento costante e continuo di crescita. Il Milan ha qualcosa in meno rispetto ad altre squadre a livello di talento ma ha costruito una consapevolezza di squadra molto forte. Sono due anni che i rossoneri credono nel progetto perché, da ex calciatore, penso che non c’è solo il talento. C’è la gestione dei momenti di difficoltà, c’è la crescita di alcuni giovani che nel Milan quest’anno c’è stata ancora di più, pensate a Leao, Tonali e Calabria. Sono migliorati anche singolarmente e hanno dato il loro contributo. Mai come quest’anno il campionato è stato incerto e per ora il Milan è stata la più continua”.