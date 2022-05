MN - Albertini pensa a domenica: "La vivrò con serenità, ma per un motivo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, si è così espresso all’evento It’s Padel Time organizzato da Banca Generali presso l’Hotel Gallia di Milano, intercettato dai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su come vivrà l'ultima giornata di campionato: “Personalmente con serenità, ma per un motivo. Oggi pensare di non vincere lo scudetto sarebbe un peccato perché hai tutto nelle tue mani e hai due risultati su tre. Ci sono tutti gli ingredienti per iniziare la partita di Sassuolo con serenità. Partita della svolta? Il derby di ritorno è la sintesi della stagione. L’Inter aveva in mano tutto ma il Milan ci ha creduto portando a casa il risultato. In quel momento lì sono nati i dubbi nell’Inter ed è aumentata l’autostima del Milan. Il calcio è lo sport più imprevedibile che ci sia perché è il meno ripetitivo”.