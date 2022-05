MN - Albertini su Tonali: "L’anno scorso l’ho difeso, quest'annno non è stato timido"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, si è così espresso all’evento It’s Padel Time organizzato da Banca Generali presso l’Hotel Gallia di Milano, intercettato dai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Tonali in Nazionale: “Bisogna meritarsi tutto sul campo perché lo sport è meritocrazia. L’anno scorso l’ho difeso evidenziando un po’ troppa timidezza. Quest’anno non è stato timido e lo ha dimostrato. Giocare con la Nazionale è il frutto del lavoro che uno fa con il club”.