MN - Albertini sui nuovi arrivi: "Sono giovani e arrivano da campionati diversi, si inseriranno"

Demetrio Albertini, ex bandiera del Milan, ha parlato così dei nuovi arrivi in casa rossonera (che ancora tardano a lasciare il segno) a margine della serata del Gran Galà del Calcio AIC 2022: “Quando c’è una squadra dalle fondamenta solide, e credo che questa squadra abbia delle fondamenta solide, i giocatori aspetteranno, troveranno qualche difficoltà all’inizio nell’inserirsi un po’ nel gioco e in un campionato diverso. Tante volte pensiamo ai giocatori come Tonali e le critiche che gli sono state mosse nel primo anno e poi vediamo come è sempre stato determinante sia l’anno scorso che quest’anno. I nuovi sono giovani e arrivano da campionati diversi, si inseriranno”