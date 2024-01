MN - Albertosi: "Jovic acquisto molto azzeccato, ultimamente sta risolvendo tante partite"

Qual è il calciatore del Milan che l'ha convinta di più fino a questo momento? Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha risposto così a questa domanda ai microfoni di Milannews.it: “Magari stupirò tutti, però vi ricordate che cosa si diceva, nemmeno un mese fa, su Jovic? Ultimamente ha risolto tante partite. Secondo me è stato fatto un acquisto molto azzeccato, per giunta all’ultimo minuto. Per questo non penso che il Milan debba fare chissà che cosa sul mercato. La squadra è forte così”.

Luka Jovic, dopo una prima parte di stagione molto deludente, si è finalmente sbloccato e ha iniziato a segnare con grande regolarità: con quello di Udine, infatti, l'attaccante serbo ha siglato il suo sesto gol stagionale nelle ultime sette partite in cui è sceso in campo. Prima della rete ai friulani, l'ex Fiorentina aveva segnato a Frosinone, Atalanta e Salernitana in campionato e poi al Cagliari in Coppa Italia (doppietta).