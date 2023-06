MN - Alcune curiosità su Frattesi dal suo ex allenatore: "Durante il Covid..."

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pasquale Marino, tecnico di Davide Frattesi ai tempi dell’Empoli nel corso della stagione 2019-2020.

La sua caratteristica principale in termini di personalità?

“Io l’ho avuto nella stagione interrotta improvvisamente dal Covid (2019-2020 ndr). Era molto giovane. Nonostante ciò, si allenava anche per conto suo. Alla ripresa, era tra quelli più in condizione. Inoltre, al termine di ogni allenamento, si fermava ogni giorno in palestra. Mi dava l’impressione di essere un ragazzo che avesse ben chiaro in testa dove volesse arrivare. Non mi sbagliai”.