MN - Aldegani: "Il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine contro Napoli, l’Inter e la Lazio”

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Aldegani, portiere del Milan tra il 1995 e il 1997.

Con chi si contenderà lo scudetto il Milan?

“Sì, secondo me il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine. E sarà un campionato molto equilibrato, in cui i rossoneri se la vedranno con il Napoli, l’Inter e la Lazio”.

Possibili sorprese?

“Secondo me Atalanta e Fiorentina. Hanno costruito due ottimi organici, in grado di dare filo da torcere a chiunque”.