MN - Aldegani: "Pioli maniacale nella cura dei dettagli"

Per commentare l’attualità in rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Aldegani, portiere del Milan tra il 1995 e il 1997. Ecco le sue parole:

Che tipo di Pioli ti aspetti in riferimento al rapporto con il nuovo corso?

“Pioli ne ha affrontati a centinaia di nuovi corsi! Lui non cambia: la gestione del gruppo nel quotidiano e la cura dei dettagli che ha nel lavoro è maniacale. Non mi aspetto un Pioli diverso sotto questo punto di vista”.