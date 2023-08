MN - Aldegani: "Società verso scelte diverse, ma Maldini e Massara hanno posto le basi"

vedi letture

Per commentare l’attualità in rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Aldegani, portiere del Milan tra il 1995 e il 1997. Ecco le sue parole:

Come commenti il nuovo corso del Milan, all’insegna del mercato compiuto?

“Per me la proprietà ha deciso di adottare un sistema, completamente diverso e contrapposto rispetto al passato. Si è scelto di puntare su un algoritmo che individua direttamente lui i calciatori. È un segno di modernità”.

Ci hanno lasciato le penne il tuo amico Maldini e Massara…

“Mi spiace molto per Paolo. La si può pensare come si vuole, però quello che hanno fatto lui e Massara per il Milan attuale è linfa vitale. Loro hanno posto le basi di un corso destinato a decollare”.