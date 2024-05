MN - Aldo Kalulu: "Sono il primo attaccante che Pierre ha marcato. In famiglia siamo tutti professionisti dello sport grazie a nostro padre"

Stagione particolarmente sfortunata per Pierre Kalulu, spesa prevalentemente in infermeria. L'ultimo stop nella partita contro il Verona dello scorso 17 marzo con le stime del recupero fatte all'epoca che parlavano di 4-6 settimane. Ai microfoni di MilanNews è intervenuto il fratello Aldo, anch'egli calciatore professionista e attaccante del Partizan. Nell'intervista da lui rilasciataci ci ha permesso di conoscere meglio il nostro difensore:

Aldo Kalulu, siete una famiglia di sportivi. Tu, Pierre, Gideon, Joseph. E anche tua sorella Claudette. Come è nata questa passione per lo sport nella tua famiglia?

"Guarda, i nostri genitori non erano nemmeno atleti ma mio padre è un appassionato di calcio. E questa passione è stata trasmessa a me che ho iniziato a tirare i primi calci, poi i miei fratelli mi hanno seguito. Siamo arrivati a essere tre professionisti contemporaneamente, una cosa che onestamente non ho mai visto".

Tutti i tuoi fratelli sono difensori, tu attaccante. Possiamo dire che sei il primo giocatore che Pierre ha marcato?

"Esatto e devo dire che non è stato facile per loro con un giocatore come me. Beh, posso dire di aver fatto un buon lavoro (ride)",