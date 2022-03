MN - Alle 19 in diretta Twitch: campionato, Italia e ovviamente calciomercato. Vi aspettiamo!

MilanNews.it

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Impossibile non parlare anche dell'incredibile disfatta dell'Italia di ieri sera contro la Macedonia del Nord: dopo aver saltato il torneo del 2018 gli Azzurri salteranno anche i Mondiali del 2022! Poi ovviamente testa al campionato, con i rossoneri che continuano il lavoro a Milanello in vista della sfida di lunedì 4 aprile contro il Bologna. Non può poi ovviamente mancare il calciomercato: le ultime su Origi, Botman e Renato Sanches!

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Manuel Del Vecchio e Gianluigi Torre. Conduce: Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!