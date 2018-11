MN - Allegri: "Assenza di Bonucci? Dovevo farlo riposare. Non ho parlato con Higuain"

Massimiliano Allegri ha parlato in mix zone: “La sconfitta contro il Manchester ci è servita da lezione. Oggi la squadra ha difeso meglio, abbiamo subito solo una punizione laterale. Poi la squadra ha fatto bene. Bonucci? Non è una sorpresa l’assenza, l’ho fatto riposare. Poi purtroppo è successo proprio in questa serata. Higuain? E’ stato incisivo, fino al rigore sbagliato ha fatto una buona partita, poi è normale che dopo l’errore cambi qualcosa. Non ci ho parlato”.