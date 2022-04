MN - Altafini: "Kessie-Renato Sanches soluzione giusta per il Milan"

MilanNews.it

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Kessie: “Kessie è un giocatore molto importante a centrocampo. Sta giocando molto bene, l’ha fatto anche l’anno scorso, ma questa storia di andar via l’ha penalizzato molto. Ci sono dei giocatori che possono cambiare il volto di una squadra, in questo senso credo che Renato Sanches possa essere la soluzione giusta per il centrocampo del Milan. Non ci dobbiamo dimenticare neanche di Tonali, che sta avendo degli ottimi risultati”.