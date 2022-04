MN - Altafini su Pioli: "Ottimo lavoro con i materiali a disposizione"

MilanNews.it

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: “Pioli ha fatto un ottimo lavoro con i materiali a disposizione. Pioli ha dovuto fare di necessità virtù e penso che abbia cercato di dare il massimo e continuerà a farlo. Il Milan è ancora in ottime posizioni di classifica, purtroppo mancano i cambi ma non è colpa di nessuno”.