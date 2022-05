MN - Amelia: "Sono convintissimo che questa squadra domenica ci farà emozionare"

Fonte: dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Al termine del 9° Memorial Claudio Lippi, l'ex portiere del Milan, Marco Amelia, si è fermato davanti ai microfoni dei giornalisti presenti al Vismara per rispondere alle domande. Queste le sue dichiarazioni:

Il ricordo di Claudio: "Tornare in campo per lui, per chi non gioca da tanto tempo, è un po’ faticoso fisicamente, ma una gioia mentalmente. Con lui abbiamo attraversato momenti belli dentro e fuori dal campo. Ci manca, ma è sempre qui con noi, con il suo sorriso e con la maglia del Milan. Claudio era forte".

Chi si merita lo scudetto: "Non me ne vogliano quelli dell’Inter, ma lo merita il Milan. Ha fatto un percorso che dura da qualche anno, con una programmazione, con una dirigenza che ha messo sul tavolino una filosofia, con staff e giocatori che ogni giorno hanno sentito sempre più addosso la maglia del Milan. Andiamo a Sassuolo e speriamo di festeggiare, lo merita tutto l’ambiente Milan. Vedendo poi lo stadio di domenica scorsa...".

Cosa ha sorpreso di più della squadra: "La maturità. Questa squadra ha passato delle difficoltà. Tutti pensavano che mollasse perché era una rosa giovane e meno forte delle altre. In molte partite ha saputo soffrire ed ha portato a casa i risultati. Sono contento di alcuni singoli come Mike, Sandro, Leao e Ibra, che nello spogliatoio ha dimostrato di essere un grande leader, trasmettendo la mentalità vincente".

Come si vive questa settimana: "Io penso che questa squadra non abbia paura, perché ha passato settimane peggiori. Non deve pensare che domenica sarà semplice, perché il Sassuolo può metterti in difficoltà. Il Milan ha la motivazione di vincere un campionato dopo tanti anni e sono convintissimo che questa squadra ci farà emozionare domenica".