MN - Amiri: "Il Milan è tra le squadre più seguiti in Svezia grazie a Zlatan e all'era Berlusconi. Ecco cosa mi aspetto l'anno prossimo"

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Cosa ti aspetti da questo Milan e che percezione c'è in Svezia sui rossoneri?

"Il Milan è tra le squadre più seguite in Svezia, ovviamente per Zlatan ma anche per i successi dell'era Berlusconi che sono ancora impressi nella mente degli svedesi. L'impressione è che forse l'obiettivo del Milan sia quello di qualificarsi in Champions, nonostante Zlatan abbia parlato di un Milan che deve vincere. A mio avviso il Napoli con l'arrivo di Antonio Conte può tornare favorito per la corsa al titolo, assieme all'Inter".